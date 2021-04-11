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BBM 2015 中日ドラゴンズ 大島洋平 銀版 直筆サインカード 15枚限定
商品番号 E66070253427
商品名

BBM 2015 中日ドラゴンズ 大島洋平 銀版 直筆サインカード 15枚限定
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 4,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらBBM2015中日ドラゴンズ大島洋平銀版直筆サインカード15枚限定でございます。開封後スリーブに入れ保管しておりますが、素人保管のため、初期傷などはご容赦ください。丁寧に水濡れ防止、折れ防止して発送させていただきます。その他はプロフィールをご確認ください。
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