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90s VINTAGE Disney シャドーミッキー　キャップ　コットン
商品番号 N81747665703
商品名

90s VINTAGE Disney シャドーミッキー　キャップ　コットン
ブランド名 グッドイナフ
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代初めに裏原界隈の著名人達が被っていた、アメリカDisney（ディズニー）ランド限定CAPです。EBBETSFIELDFLANNELSとDisneyのコラボでもシャドーミッキー復刻されていましたがこちらは当時のオリジナルです。使用感、色褪せございます。2枚目のところのパーツがなくなっております。着用には問題ございません。素材···コットンカラー···ブラック形···ベースボール
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90s VINTAGE Disney シャドーミッキー キャップ コットン - キャップ

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