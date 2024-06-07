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NIKE SWOOSH ロゴ キャップ ３個セット
商品番号 O22521885775
商品名

NIKE SWOOSH ロゴ キャップ ３個セット
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズはフリーサイズになります。ブラック→国内ストアにて購入ネイビー→国内ストアにて購入レッド→海外買付ストアにて購入(海外品の為、バイザー裏の縫製が雑です。画像5)国内モデルはSWOOSHは白ですが、海外モデルだとSWOOSHは黒になっております。全て現行前モデルの品番639534です。個人的に現行DH品番よりも形が良いような感じがします。バラ売り可能です。
http://narcologia.ru/goods/perpetual33946.html
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