NIKE SWOOSH ロゴ キャップ ３個セット

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商品詳細
サイズはフリーサイズになります。ブラック→国内ストアにて購入ネイビー→国内ストアにて購入レッド→海外買付ストアにて購入(海外品の為、バイザー裏の縫製が雑です。画像5)国内モデルはSWOOSHは白ですが、海外モデルだとSWOOSHは黒になっております。全て現行前モデルの品番639534です。個人的に現行DH品番よりも形が良いような感じがします。バラ売り可能です。
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