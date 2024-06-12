HERMESネクタイ シルク　クリーニング済み

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ご覧頂き有難うございます。こちらは、エルメスのシルクネクタイです。大剣 9.5㎝新品ではありませんが。ドライクリーニング済みです。すぐにお使い頂けます。神経質な方は、よくご検討頂き、気になる事があればコメント頂けます様、宜しくお願い致します。お気軽にコメントして下さい。MADEINFRANCEシルク100%HERMESファッション雑貨エルメスネクタイネクタイ