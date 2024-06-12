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タケオキクチ 高級シルクネクタイ ドットストライプ柄 グレー
商品番号 B88222049200
商品名

タケオキクチ 高級シルクネクタイ ドットストライプ柄 グレー
ブランド名 タケオキクチ
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。厳選商品を多数取り揃えております⭐下記ハッシュタグからご覧くださいませ♡#雫が選んだネクタイこちらの商品はブランドならではの存在感・質感を持ち、着用する度に満足感があり、外出・出勤が楽しみになります^_^20代、30代、40代、50代各世代の皆様におしゃれにご着用頂けるのでプレゼントにも最適です♡○アイテム２次会　ビジネス　かわいい　カワイイ　可愛い　成人式　式典　入学式　卒業式　入社式　結婚式　パーティー　二次会　○サイズ剣先　8cm平置き実寸。着画はお断りいたします。※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。○状態目立った傷や汚れはなくまだまだ気持ちよくご使用頂けます。※used品・自宅保管品になります,ご理解とご了承のうえご検討していただけましたら幸いです。○カラーグレー○素材高級シルク100%⭐おまとめ割引がお得⭐2本→合計100円オフ3本→合計300円オフ4本→合計500円オフ5本→合計1000円オフぜひご検討お願い致します♡○購入場所　古物市場○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします♡No.10-32
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