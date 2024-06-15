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- 90's エアロスミス バンドtシャツ giantボディ 黒 XL USA製
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商品詳細
《商品説明》エアロスミスのtシャツです。giantボディ、1997年のコピーライト付きです。貴重なXLサイズです。サイズ...XL色...black,ブラック,黒柄...プリント素材...コットン,綿《状態》若干のプリントひびがございますが、目立つ傷汚れ、色褪せもほとんどなく、まだまだお使いいただけます！《実寸サイズ〈cm〉》着丈...74身幅...60肩幅...62袖丈...22.5※平置きで計測しております。※多少の誤差がある恐れがございます。※中古品になりますので、新品をお求めの方はご注意ください。 --この他にもメンズ衣料品を中心に出品中です！----是非ご覧ください！--《関連ワード》aerosmithtシャツ半袖カットソー半袖カットソーバンtバンド90s90年代古着vintageヴィンテージビンテージプリントtgiantアメリカ製usa
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