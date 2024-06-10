ルイヴィトン ドラゴンヌ　財布

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【ブランド】LOUISVUITTONルイヴィトン【商品名】M69407ジッピードラゴンヌlouisvuitton製品仕様19x11x3.5cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・キャンバスライニング：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）取外し可能なストラップファスナー開閉式カード用ポケットx12紙幣用コンパートメントx4ファスナー式内側コンパートメント内フラットポケットサイドにまち付き■参考定価144,100円■付属品 保存袋、箱■icチップ内蔵美品で目立った傷や汚れはないですが中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。