新品 TORY leather 30インチ フック バックル ベルト

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商品詳細
新品TORYleather30インチフックバックルベルトサイズ:30インチベルト幅:1.25インチカラーはブラックシルバーニッケルバックルアメリカ製お値引きはできません注)バックルに成型時や輸送時につく小傷、またレザー部分に天然皮革には免れないスレ、跡、小傷、プリントブレなどあることがありますが、トリーレザー側としては不良ではないとの見解です。トリーレザーはアーミッシュ発祥らしいですが、こうしたアメリカ製の無骨さもこのメーカーの特色としてご了承の上、ご購入ください。トリーレザーフックベルトtoryleather
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