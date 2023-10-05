【送料無料】 mila schon　ベルト　メンズ

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商品詳細
【商品説明】ミラショーンのベルトです。ロゴが入ったシンプルなデザインです。【色】黒【サイズ】長さ:111cm幅:3cm※素人採寸のため、多少のずれはご了承ください。【重さ】115g【素材】頂き物の為分かりかねます【状態】中古品バックル付近に傷あり（写真5枚目をご参照下さい）ベルト先に傷あり（写真6枚目をご参照下さい）【注意事項】※ご購入の際は、プロフィール欄のご確認よろしくお願いいたします。※提携のお店にて真贋は鑑定済みのお品になります。※お品物は全て、資格が必要な業者オークション、提携店にて鑑定済みのお品物を取り扱っております。出品商品の真贋につきましては、厳しい鑑定基準を全てクリアしており、コピー商品の類は、一切取り扱っておりませんので、ご安心してお買い物くださいませ。万が一、正規品でない場合は、全額補償いたします。管理番号：212-10-2#milaschon#ミラショーン#ベルト#メンズ#ブラック#黒#エガオライフアイビス
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