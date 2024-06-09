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girafee ジラフ 蝶ネクタイ ネクタイ 高級シルク100%
商品番号 Y40368638804
商品名

girafee ジラフ 蝶ネクタイ ネクタイ 高級シルク100%
ブランド名 ジラフ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年ほど前に購入し、結婚式にて2〜3時間着用した後、自宅にて保管していました。目立つ汚れなどありませんが、金具部分にシミ？のようなものがあります。隠れる部分なので、着用の際は特に気にならないと思いますが、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。結び変えることができるリバーシブルタイプの蝶ネクタイです。表はブルーとホワイトのストライプ、裏はサーモンピンクのドット柄で、とてもかわいいデザインです。
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