girafee ジラフ 蝶ネクタイ ネクタイ 高級シルク100%

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商品詳細
4年ほど前に購入し、結婚式にて2〜3時間着用した後、自宅にて保管していました。目立つ汚れなどありませんが、金具部分にシミ？のようなものがあります。隠れる部分なので、着用の際は特に気にならないと思いますが、ご理解いただける方よろしくお願いいたします。結び変えることができるリバーシブルタイプの蝶ネクタイです。表はブルーとホワイトのストライプ、裏はサーモンピンクのドット柄で、とてもかわいいデザインです。
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