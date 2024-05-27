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TIGHTBOOTH SIT ON IT T-SHIRT Tシャツ　ブラック　L
商品番号 F83296292152
商品名

TIGHTBOOTH SIT ON IT T-SHIRT Tシャツ　ブラック　L
ブランド名 タイトブースプロダクション
特別価格 税込 3,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみ。サイズ合わなかったので出品します。タグ付きです。定価以下の出品なので、過度なお値下げはご遠慮ください。専用不可の早いもの勝ちです。出張の関係で、発送が遅くなる可能性がございます。新型シルエットのプリントTシャツ。従来のBIGT-SHIRTをベースにやや身幅をスリムに、丈を長く、そして首回りのリブ幅も細く調整。BIGシルエットではあるものの、従来よりややスッキリした印象のシルエットに仕上げています。前身頃にはアーティスト高岡周策氏の作品がインクジェットプリントされています。7.4ozのコットン天竺素材を採用。タイトブースevisenモナリザSupreme季節感···秋季節感···夏、秋季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/recommended386290.html
http://narcologia.ru/goods/kindness668605.html
http://narcologia.ru/goods/conception642957.html
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SIT ON IT T-SHIRT - TIGHTBOOTH® タイトブース オフィシャルウェブサイト
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