BALR.ボーラー　(M)フロントロゴプリント半袖Tシャツ

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商品詳細
新品タグ付きフロントにグラデーションの影のロゴプリント！裾にはメタルのBALR.ロゴあり。メーカー希望価格（税込）￥19,800#ボーラー半袖Tサイズ違いあり#Tシャツコレクションサイズ：M M：身幅51cm肩幅44cm着丈70cm袖丈23cm柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック
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