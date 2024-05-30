おろちんゆー　キャップ

おろちんゆーの黒色キャップになります。新品購入後、1.2回使用したものになりますが、目立った傷や汚れは見当たりません。比較的綺麗な方だと思います。あくまで中古品になりますので、ご理解頂ける方よろしくお願いしますm(__)m



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