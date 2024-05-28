【美品・希少】　ウィンダンシー　ロゴ　Tシャツ　人気色　L

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ウィンダンシーロゴTシャツです。オンラインにて当選購入。３度のみ着用しました。メルカリにてMサイズを買い直した為、洗濯後にクローゼットにて保管していました。【商品名】WINDANDSEAS/ST-SHIRT/WHITE-BLUE(SEA-21S-01)ロゴTEE(Tシャツ)(ウィンダンシーTシャツ)【サイズ】 L 肩幅50㎝ 身幅53㎝ 着丈75㎝ ※多少の誤差はご了承くださいませ。【カラー】 WHITE-BLUE(ホワイト-ブルー)【状態】 ３度着用【購入先】 WINDANDSEA公式オンライン【素材】:COTTON100%※神経質な方は購入をお控えくださいませ(素人保管・検品ですので小さな見落としがあるかもしれません)※2023年7月に発売されたSEA(CRACK-P-DYE)ではございませんのでご注意ください。※希少品のためお値下げ不可でお願いします。※送料の関係で発送する際にはコンパクトに畳ませて頂きますことをご了承お願いしますキムタクキムタク着用木村拓哉WINDANDSEAwindandseawindandseaウィンダンシーGODSELECTIONgodselectionxxxゴッドセレクションTMTsupremeシュプリームMINEDENIMマインデニムNEIGHBORHOOD ネイバーフッドmables マーブルズ VANS バンズRONHERMANロンハーマンM＆MヒステリックグラマーHYSTERICGLAMOUR