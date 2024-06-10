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ポーター ワンダー PORTER WONDER 長財布 メンズ 新品
商品番号 F62085733376
商品名

ポーター ワンダー PORTER WONDER 長財布 メンズ 新品
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 9,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PORTERポーター吉田かばんロングウォレット長財布ワンダーWONDER新品・未使用写真をご確認の上、一度人の手に渡ったものであるということをご理解いただきご購入をお願いします。【素材】表地：豚革（タンニン鞣し・エンボス加工）裏地：コットンツイル（アクリルコーティング）【カラー】ネイビー【サイズ】W19×H10.8(cm)重量：約195g【仕様】カードポケット×15、お札入れｘ2、ポケットｘ2、ボックス小銭入れ×1ラウンドファスナーオリジナルの迷彩柄を型押しした革を用いた、バリエーション豊かな革小物のシリーズWONDERワンダー。角度によって何層にも重ねたプリントのように見える繊細な迷彩柄のエンボスを豚革の表面に施しました。この迷彩柄は非常に細かい線で構成されており、従来のエンボス技術では線がつぶれがちなため表現が難しいと言われています。
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