Maison Martin Margielaフック レザー ベルト

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メゾンマルタンマルジェラ可動式のフックがバックルになったベルトです。シルバー金具ブラウンアーティザナル●サイズウエスト89cm〜99cmベルト幅3.9cmバックル5.5cm×6.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態傷などの使用感があります。画像より状態をご確認下さい。●購入場所ブランド古着屋●その他以下のハッシュタグから検索条件を絞って表示することができます。↓↓↓↓↓#ブランド古着屋Tまとめ買いは大幅値引きさせていただきますのでぜひ一度ご覧下さいませ。 ❗️コメント大歓迎❗️ ❗️即購入OK❗ ※大幅な値下げはご遠慮ください。