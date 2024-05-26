DSQUAREDのTシャツ

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商品詳細
5万円程で購入したDSQUAREDのTシャツです。サイズはXSですが大きめです。丈が長めです。着丈70cmくらいです。伸縮性があるのでとても着やすいです。体を鍛えていたため腕周りがすぐにきつくなってしまい、サイズアウトで泣く泣く手放すことにしました。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/approximate760520.html
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