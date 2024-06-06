【90s】 デッドストック　米国製　 Mobil 　コーデュロイ　キャップ

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商品詳細
他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【デッドストック】米国製 90sMobil コーデュロイ トラッカーキャップMADEINUSA（米国製）ヴィンテージ＿COMMENT＿＿＿アメリカ企業、エクソンモービルが発売しているエンジンオイルのプロモキャップ。ブラックのコーデュロイにロゴ刺繍。被りは深めでツバ裏はチェーンステッチ。＿CONDITION＿＿＿10/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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