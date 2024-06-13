栃木レザー 本革 ダブルリング40 ナチュラル ベージュ系 日本製

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栃木レザー社製の肉厚な牛革の一枚革で作られた人気のダブルリングベルトです。シンプルながら存在感がありメンズレディース問わず男女兼用でご利用頂けます。革本来の地肌のシワやスジ、バラキズありますが武骨で堅牢ワイルドでナチュラル感あふれるベルトです。………………………………【色】帯部分:ナチュラルベージュ系金具:シルバーカラー【素材】栃木レザー社製牛革（ヌメ革）【サイズ】幅約39mm（一般的に40mmと言われる幅です。）帯全長約105センチ対応サイズ：75センチから90センチ剣先から裏返し革約34cmです。 ※カットしての調節は不可 ※バックル交換出来ません、【付属品】栃木レザー赤タグ ………………………………栃木レザー株式会社の「フルベジタブルタンニングレザー」を使用し、日本の熟練した職人が一つ一つ丁寧に作っています。使い込むほどにさらに深みのあるデザインへと変化するので、自分で育てて行く楽しみも持ち合わせます。革本来の魅力を味わって頂く為に過度な加工を出来るだけ抑え、自然の表情や手触りを考えて仕上げているため、革本来の地肌のムラ(シワやスジ)、バラキズがそのまま表情として出ています。これらは本革である証拠であり本製品の特徴ですので、ご了承ください。また ハンドメイドで作成した商品になりますので、製作時の汚れ小傷等が見受けられる場合がございますが、新品良品となりますのであらかじめご了承ください。………………………………随時入荷する商品ですので、画像はサンプルとなります。天然素材のため、表面のシワや微妙な色目、風合い、染まり方等、1点1点異なります。また、ご覧になるモニターや自然光、蛍光灯などの照明や環境により、カラーの見え方は、実際の商品と異なって見える場合がございます。以上ご了承の上ご注文下さい。………………………………栃木レザー本革革牛革天然皮革ヌメ革 ぬめ革 職人日本製入学祝 卒業 就職祝い 転勤 退職 父の日 敬老の日 誕生日 プレゼント 男性 10代 20代 30代 40代 50代 ギフト 贈り物素材···本革カラー···ベージュ