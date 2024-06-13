ボッテガ・ヴェネタ イントレチャート ベルト 100cm

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商品詳細
◾️ブランド…BottegaVeneta/ボッテガ・ヴェネタ◾️商品名…イントレチャートベルト◾️カラー…(ブラック)◾️定価…約80000円◾️素材…カーフスキン100%◾️サイズ…長さ100cm/幅4cm◾️付属品…なし◾️状態ISETANで自身で購入したものです。使用感があり写真にもありますが特にベルトの穴を通す付近がめくれていて破れ等あります。そこ以外は比較的綺麗かと思います。長さはベルトの端からベルトの先までの長さです。◾️商品の特徴ボリュームのあるイントレチャートのベルトです。どんなファッションにも合う黒は、1本持てば長くお使いいただけます。商品の状態が悪いので格安でお譲りします。100%本物ですのでご安心下さい。
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イントレチャート/ベルト/レザー/ブルー/100cm
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