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BOH \
商品番号 V21395124019
商品名

BOH \"KUMIHIMO\" with amarillo ナチュラル
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 14,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOH\"KUMIHIMO\"withamarilloナチュラルコーディネートのアクセントとして使用してました。使用回数:2回今はもう販売されていない商品となります。ネットにも出回ることはないと思います。大切に使用していただける方にお譲りしたいです。商品詳細------------------------------------------------商品名\"KUMIHIMO\"withamarillo価格:35,000円(税込)素材エゾシカ革、エゾシカ角カラーナチュラルサイズFREE全長約230cm編み紐約220cmタッセル約15cm商品説明------------------------------------------------日本伝統の工芸品、組紐（くみひも）をイメージして蝦夷鹿革・鹿角を用いて製作したKUMIHIMO。北海道で爆発的急増が社会問題化し駆除される野生鹿\"エゾシカ”。食肉としての活用は進む一方、皮（原皮）や角はほとんど利用されていないのが現状。BOHとしてこの問題が続く限り、持続的かつ常に使い続けたいプロダクトをと思い、エゾシカ革への造詣が深いamarillo（アマリージョ）との共作により生まれました。柔軟性と強度があるエゾシカ革に芯地を合わせ編み込むことにより、組紐ベルトとして使用できる耐久性を持たせました。タッセルがアクセントとなる着物の帯締めや女性のワンピースの飾り紐としても。取外しができるエゾシカ角は厚みの異なる編み紐に合わせて1点ずつ削り出すことで、ベルトとしてのサイズ調整ができるように仕上げました。自由度の高い\"KUMIHIMO\"。色々な用途で思い思いにご使用ください。個体差により1点ずつ異なるエゾシカ革・角を個性としてお楽しみください。MADEINHOKKAIDO------------------------------------------------素材···本革カラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly971984.html
http://narcologia.ru/goods/moped936468.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring487696.html BOH
BOH \"KUMIHIMO\" with amarillo ナチュラルBOH
BOH \"KUMIHIMO\" with amarillo ナチュラル2023年最新】kumihimoの人気アイテム - メルカリ
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