ナイキ パンダダンク

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商品詳細
NikeDunkLowRetro''White/Black#NIKEメインカラー···ホワイト、ブラックサイズ···27cm右足つま先にやや傷と汚れあり数回使用一部汚れや傷があるものの、商品状態は良く新品に近い状態です
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