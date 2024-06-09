VERSACE ヴェルサーチ ネクタイ

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VERSACEヴェルサーチネクタイSilk100%カラー／ピンク全長／159.5cm剣先幅／9.5cm素人の採寸になりますのでサイズ感はご参考程度にお考え下さい。若干の誤差はご了承下さい。箱はありません。数回着用しただけですので、目立ったキズや汚れはありません。色あせなども無く綺麗です。あくまでも中古品になります。詳しくは画像をご覧ください。ご理解ある方のみのご購入をお待ちしております。