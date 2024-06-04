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★美品★ルイヴィトン タイガ ポルトモネ ボワット★コインケース★黒★ケース付★
商品番号 G54367364171
商品名

★美品★ルイヴィトン タイガ ポルトモネ ボワット★コインケース★黒★ケース付★
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 8,428 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ご覧頂きましてありがとうございます。◆ご購入時はプロフィールをご一読下さい！◆全国送料無料です！★即ご購入可能です！◆他にも多数、取り扱っております。↓↓↓#にこにこ財布バッグショップ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◆ブランド名　LOUISVUITTONルイヴィトン　タイガポルトモネボワット　コインケース小銭入れ◆サイズ縦7.5cm横8.5cm　幅2.0cm※素人採寸の為に若干の誤差はあります。◆カラーアルドワーズ(黒)◆付属品　ケースと保存袋が付きます。　(9番目の画像)◆シリアルナンバーCT1057(10番目の画像)◆状態はキズや汚れなど無く綺麗な状態です。◆購入元は、オークネット、エコリング、モノバンク等の業者オークションや、大手ブランドリユース店・正規店で購入した商品のみとなっております。◆万が一偽物であった場合は返金対応させていただきますので安心してご購入下さいませ。◆福岡県公安委員会より古物商許可証(第901032210131号)を得ております。#にこにこ財布バッグショップ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆【注意事項】◆あくまでも中古品になりますので、完璧を求められる方はご購入をお控えください。◆照明の具合で実際とは色合いが異なる場合があります。最後までご覧頂きましてありがとうございます。＼(^_^)(^-^)／
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