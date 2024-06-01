美品　ルイヴィトン　ヴェルティカル　エクリプス　長財布

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商品詳細
【商品説明】 ●ブランド名：ヴィトン●カラー：モノグラム、エクリプス●サイズ：約縦10cm×横20cm×厚さ2cm※多少の誤差はお許し下さい●購入先：古物商持ちしか入れない BtoBオークション●付属品：なし●配送：メルカリ便※万が一偽物の場合は返金代用しますのでよろしくお願い致します。◆状態◆※ICチップあり9枚目に載せてます。※表面に少し汚れあり7.8枚目に載せてます。※箱、袋つきませんのでご了承下さい。新品ではなく中古品となります。○配送-[]簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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