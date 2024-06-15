新品 海外限定モデル クリーブランドブラウンズ ツバ裏グレー スナップバック

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説明：1920年に創業したニューエラは、MLB（メジャーリーグベースボール）の唯一の公式選手用キャップオフィシャルサプライヤーとして世へ送り続けており、日本でも幅広いジャンルの方々に愛用され、男女共に人気の有るブランドの1つです。ブランド：NEWERAニューエラ(USA企画)チーム：クリーブランドブラウンズ品番：11873017品 名：MENSSNAPBACKCAPカラー：BROWN/ORANGE(ブラウン/オレンジ)サイズ：ワンサイズ(スナップバック)品 質：100%polyesterそんなNEWERA-USA企画から取扱い店限定の海外限定商品です！！！その辺のCAP屋さんでの販売は、ありません！！！他でも販売しており在庫が無くなり、突然ページを消す場合もございますので、ご了承下さいませ。★日本国内でも限られたセレクトショップのみで販売されている海外限定モデルです！！！★【人気のスナップバック、★もちろんアンダーバイザー（ツバ裏）は、グレー色★で、今季も大人気のクリーブランドブラウンズです！！！】プロフィール記載の通り、土曜、日曜、祝日と対応と出荷不可となりますので、ご了承下さいませ。WBC大活躍の大谷翔平率いるエンジェルス、KINGことレブロンジェームズ、八村塁率いるロサンゼルスレイカーズ、ストリート人気のホワイトソックス、アスレチックス等、SNAPBACKの勢いも止まりません！！！バンドＴ、ラップＴ、ヘビーウェイト、ビッグシルエット、EPTM、MNML、プロクラブ、エッセンシャルズ、パラグラフ等好きな方にもお勧めな商品です！！！人気定番のNYヤンキースやLAドジャース等に飽きた方には、本当にお勧めです！！！海外アーティストも着用しており、特に人気で、盛り上がっているチームの1つです！！！当たり前ですが、商品は、手元にございますので、ご安心下さい。素材...ナイロンカラー...ブラウン形...ベースボール