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ニューエラ 59fifty 崎山翼　AILESJAPAN
商品番号 G76138016059
商品名

ニューエラ 59fifty 崎山翼　AILESJAPAN
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ59fiftyの7号（55.8cm）AILESJAPAN当選品になります。新品未使用品となりますので、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。ブラックのボディにアンダーバイザーが赤となっており、NIKE系のスニーカーと相性がいいと思いますので、ご検討宜しくお願いします。
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