ニューエラ 59fifty 崎山翼　AILESJAPAN

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商品詳細
ニューエラ59fiftyの7号（55.8cm）AILESJAPAN当選品になります。新品未使用品となりますので、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。ブラックのボディにアンダーバイザーが赤となっており、NIKE系のスニーカーと相性がいいと思いますので、ご検討宜しくお願いします。
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