LOUIS VUITTON ルイヴィトン　ジッピーコインパース　m60384

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カラー···ブルー柄・デザイン···無地☘️他のヴィトンは→#ろんのヴィトン☘️他の財布は→#ろんの財布■購入場所■質屋■シリアル■SN1117■ブランド■ルイヴィトン■種類■コインケースコンパクトウォレット■カラー■ブルー 青■サイズ■（単位cm）約高さ12幅21マチ2.5お札入れ×1小銭入れ×1カード入れ×6フリーポケット×3■状態■B（シミありますが中は綺麗ですので到着後すぐにご使用いただけます✨）N:新品(未開封)S:未使用に近いA:目立った傷や汚れなしB:やや傷や汚れありC:傷や汚れありD:状態が悪い【注意点】全体的に撮影しておりますが、気になる部分などございましたらお気軽にコメント下さい♪親切丁寧で気持ちのいい対応を心がけております✨ご購入後は迅速に対応、発送致します(*´ω`*)※ご使用のモニターなどにより写真と実際の色目が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。※状態は主観になります。used品、新品等の場合でも保管品のため完璧を求める方はご遠慮下さいませm(__)m※必ずお写真確認下さい。他の商品もぜひご覧くださいませ♪→#ろんのみせ