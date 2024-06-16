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黒タグ　stussy vuntage KING SIZE
商品番号 U53693986372
商品名

黒タグ　stussy vuntage KING SIZE
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 5,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20年以上前に購入したと父が言っていました。譲り受けましたがサイズがデカい為出品致します。少し使用感はありますが貴重な2XLサイズでカッコいいTシャツですご質問等ありましたらコメントください。
http://narcologia.ru/goods/voiceless930059.html
http://narcologia.ru/goods/conception887157.html
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