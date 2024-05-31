Fitbit Versa スマートウォッチ Charcoal Aluminum

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FitbitVERSAスマートウォッチCharcoalAluminum中古品BLUETOOTH対応有CASEMATERIAL:ALUMINIUMCATEGORY:SMARTNOSIMDESIGN:WATCH/BRACELETDISPLAYSHAPE:FULLRECTANGULAFITSFORBRAND(CW):FORMOREBRANDSGPSHARDWARE:NOGPSHWOPERATINGSYST_CoreW:CLOSEDPROPRIETSLEEPINGTRACKER:YESWIFI対応有color:BLACKタッチコントロール有ディスプレイ種類(CoreWear):LCDモバイルデバイスコネクション:WIRELESS加速度センサー有心拍数モニター有多少の小傷等、使用感は有りますが特に目立つ傷などは有りません。純正ベルトは多少痛みが見られたため処分して新品未使用の物(社外品)を装着済みです(Lサイズベルトは付属致しません)付属内容は画像でご確認下さい。各機能、全て正常に動作しています。電池は切れるまで大体3日持ちますが、残量が25%切った時点でアラートメールが来るので、2日ちょっとでの充電間隔となります。あくまで中古品という事にご留意いただき購入して下さい、よろしくお願いします。#Fitbit#Fitbit種類···その他カラー···グレー