値下げ交渉可能❗️　美品【保証書付き】鮫革　シャークスキン　長財布

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一点モノなので、誰とも被りません。真ん中に鮫の模様があるのがオシャレです。定期的にメンテナンスをして使っていました。ご購入後、除菌してプチプチ等で厳重に梱包してから発送致します。カードは10枚ほど入ります。品質保証書付きです。こだわりのある方、財布を大事にされている方にどうぞ。#鮫革#牛革#財布#二つ折り#ラウンド財布#ルイヴィトン#LV#コーチ#coach#マネークリップ