ヨウジヤマモト×ニューエラ 59FIFTY ドッグイヤー ベースボールキャップ

■ご覧頂きありがとうございます。■プロフィールのご確認お願い致します。■24時間即購入大歓迎です。■【商品】・ヨウジヤマモト×ニューエラ59FIFTYドッグイヤーベースボールキャップ■【サイズ】・表記：＜73/4＞61.5cm◆・クローゼット整理の為に出品します。・ヨウジヤマモト×ニューエラの59FIFTYロゴ刺繍ドッグイヤーキャップです。・大変オシャレなデザインで、どなたでも似合うと思います。・あくまでも一度人の手に渡った物ですので、神経質な方の購入はお控え下さい。・NCNRでお願い致します。



59FIFTY ドッグイヤー Yohji Yamamoto FW22 シグネチャーロゴ ブラック



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Yohji Yamamoto(Y's)[ヨウジヤマモト] | 17A/W ×NEW ERA ドッグイヤー ...