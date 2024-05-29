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LOEWE ロエベ　スモールトリフォールドウォレット
商品番号 C73063098208
商品名

LOEWE ロエベ　スモールトリフォールドウォレット
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOEWE　ロエベ箱付き保存袋付き三つ折り財布　スモールトリフォールドウォレットカラー　ブラック数年前にLOEWE阪急メンズ東京にて購入致しました。ギャランティカード、領収書はございません。サイズ　約高さ8×幅9.5×マチ約2(cm)仕様　小銭入れ×1お札入れ×1カード入れ×3毎日使用していたため、使用感や傷、汚れがあります。またコインケース部分のボタンが緩くなっています。中古品となりますのでご了承の上、ご購入下さい。
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