LOEWE ロエベ　スモールトリフォールドウォレット

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LOEWE ロエベ箱付き保存袋付き三つ折り財布 スモールトリフォールドウォレットカラー ブラック数年前にLOEWE阪急メンズ東京にて購入致しました。ギャランティカード、領収書はございません。サイズ 約高さ8×幅9.5×マチ約2(cm)仕様 小銭入れ×1お札入れ×1カード入れ×3毎日使用していたため、使用感や傷、汚れがあります。またコインケース部分のボタンが緩くなっています。中古品となりますのでご了承の上、ご購入下さい。