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✦ルイヴィトン ✦ダミエ グラフィット ヴェルティカル ジッピーウォレット 黒.
商品番号 E59000921636
商品名

✦ルイヴィトン ✦ダミエ グラフィット ヴェルティカル ジッピーウォレット 黒.
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,264 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆◆◆送料無料◆◆◆✦ルイヴィトン✦ダミエグラフィットヴェルティカルジッピーウォレット黒.※ネーム無し縦：10横：20厚さ：2カラー：ブラック　黒付属品：なし素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。○機能カードポケット×10小銭入れ×1オープンポケット×2札入れ×1シリアルナンバー：CA4131○商品状態使用による細かな傷や擦れなどはあります。ジッパータグの剥がれや写真9の破れがありますがジッパーを締めたらあまり目立ちません　写真でお確かめ下さい。お探しの方に如何でしょうか?LOUISVITTONルイヴィトンダミエグラフィットヴェルティカルジッピーウォレット
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