BOSS KATANA-AIR

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新品で購入後何度か音出ししてずっと保管したままになってました。音出し確認も何の問題もありません。傷や汚れもなく綺麗な状態です。付属品も取説、箱等全て付いています。ワイアレスなので部屋の中の好きな場所で練習出来て非常に良快適です。