美品 シャネル CHANEL ネクタイ ココマーク ネイビー 濃紺

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他にも多数出品しておりますのでぜひご覧くださいませ#hakuyaのビジネス用品#hakuyaのネクタイ○アイテムシャネル CHANELネクタイココマークネイビー 濃紺○実寸サイズ（平置き）大剣先：10.5cm平置き実寸。素人採寸のため、多少の誤差はご容赦ください。着画はお断りいたします。○状態目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。○カラーネイビー 濃紺○素材シルク100%○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。お値段交渉もお気軽にコメントください可能な限り対応いたします○素人の自宅保管、素人検品である為見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。○タイトル、説明にない小物類は撮影用のため付属いたしません。○発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法でお送りするので、畳みジワはご容赦ください出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。ご不明点があればお気軽にお問い合わせください！