PORTER ポーター　CAPSULE WALLET　カプセル ウォレット

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◆メーカー：吉田カバン◆ブランド：PORTERポーター◆商品名：CAPSULEWALLET カプセルウォレット◆品番：555-06439◆カラー：ブラック 黒◆サイズ：本体・約W130×H95×D20（mm）（広げた状態・約130×290ｍｍ）◆素材：表地・ナイロンタフタ（シレー加工PVC加工綿ボンディング） 裏地・210Dナイロンツイル（ウレタンコーティング）◆重量：約110ｇ◆生産国：日本◆仕様：[内側] ・札入れ×1 ・カードポケット×3 ・小銭入れ×1 ・ジップポケット（L）×1 ・クリアポケット（M）×1 ・ポケット（M）×1 [付属品] ・キーホルダー×1➤商品状態：新品・未使用、タグ付 お取り扱い説明書付➤商品説明：手のひらサイズで、キーホルダーも付属している為、ポケットに入れたりズボンに取る付けたり。ネックストラップ（ご自身でご用意下さい）も取り付けられるので、山や海などのレジャー時も安心です。※商品がわかりやすいように画像10お借りしております。◉梱包方法：OPP袋に入れ、プチプチで包み段ボール箱で発送予定◉発送方法：らくらくメルカリ便（匿名配送・ネコポス）【ゆうゆうメルカリ便（匿名配送・ゆうパケットポスト）への変更も可能です】☆プロフィールもご確認いただけたら幸いです☆☆同梱も可能ですので、是非ほかの商品もご覧下さい☆#うさぽん出品中三つ折り財布ミニ財布吉田カバン財布 お財布ウォレット 札入れ 札入 コンパクト財布形···三つ折り柄・デザイン···無地カラー···ブラック素材···ナイロン