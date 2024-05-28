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PORTER ポーター　CAPSULE WALLET　カプセル ウォレット
商品番号 I79363598330
商品名

PORTER ポーター　CAPSULE WALLET　カプセル ウォレット
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆メーカー：吉田カバン◆ブランド：PORTERポーター◆商品名：CAPSULEWALLET　カプセルウォレット◆品番：555-06439◆カラー：ブラック　黒◆サイズ：本体・約W130×H95×D20（mm）（広げた状態・約130×290ｍｍ）◆素材：表地・ナイロンタフタ（シレー加工PVC加工綿ボンディング）　　　　裏地・210Dナイロンツイル（ウレタンコーティング）◆重量：約110ｇ◆生産国：日本◆仕様：[内側]　　　　・札入れ×1　　　　・カードポケット×3　　　　・小銭入れ×1　　　　・ジップポケット（L）×1　　　　・クリアポケット（M）×1　　　　・ポケット（M）×1　　　　[付属品]　　　　・キーホルダー×1➤商品状態：新品・未使用、タグ付　　　　　　　お取り扱い説明書付➤商品説明：手のひらサイズで、キーホルダーも付属している為、ポケットに入れたりズボンに取る付けたり。ネックストラップ（ご自身でご用意下さい）も取り付けられるので、山や海などのレジャー時も安心です。※商品がわかりやすいように画像10お借りしております。◉梱包方法：OPP袋に入れ、プチプチで包み段ボール箱で発送予定◉発送方法：らくらくメルカリ便（匿名配送・ネコポス）【ゆうゆうメルカリ便（匿名配送・ゆうパケットポスト）への変更も可能です】☆プロフィールもご確認いただけたら幸いです☆☆同梱も可能ですので、是非ほかの商品もご覧下さい☆#うさぽん出品中三つ折り財布ミニ財布吉田カバン財布　お財布ウォレット　札入れ　札入　コンパクト財布形···三つ折り柄・デザイン···無地カラー···ブラック素材···ナイロン
http://narcologia.ru/goods/monophonic859212.html
http://narcologia.ru/goods/cotton535361.html
http://narcologia.ru/goods/organization385962.html
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