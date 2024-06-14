【USA製】90sフィラFILAビッグロゴ刺繍メッシュゲームシャツHIPHOP

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#meltingpot古着一覧【お得なフォロー割引き実施中】①フォローする②コメント欄にて『フォローした』とお伝え下さいたったこれだけで200円割引き！更にフォロワー様限定でお値引き頑張ります☺︎▼ブランド名FILA▼商品説明こちらは現在では大変希少な90sUSA製ヴィンテージフィラのメッシュゲームシャツ。人気のトリコロールカラーに、何といってもフロントの刺繍ビッグロゴ、イナたいオールドデザイン、ビッグシルエットとどこをとっても格好良い一着。メルカリ内では勿論、市場でも当時物のナイキやフィラは年々球数が少なくなってきております。こちらは90年代B-BOYスタイルを象徴するようなグッドデザイン。気になった方はお早めに！▼コンディション古着らしい使用感や多少の色褪せ等はございますが大きな破れ等のダメージはありません。▼カラートリコロールカラー赤×紺×白▼サイズXL(XXL相当)平置き採寸(単位:cm)身幅:62肩幅:61着丈:78袖丈:27※素人採寸の為、多少の誤差はお許し下さい。【お取り扱いブランド】ノースフェイスナイキアディダスパタゴニアステューシーNBAカーハートアベイシングエイプポールスミスラルフローレンクージーフレッドペリーワコマリアドッグタウンガルフィーカールカナイフブショーンジョンメッカMLBNFLエニーチェジョーカーブランドファットファームアカデミクス送料無料、コンパクトに梱包しての発送になりますのでご了承下さいませ。最後までご覧頂きありがとうございました☺︎古着女子古着男子ふるじょふるだんアメリカ製MADEINUSAゲームシャツフットボールシャツユニフォームデカロゴバックロゴレアタグ希少タグ年代物VINTAGEOLDSURFSKATEOUTDOORRAPPERオーバーサイズ90年代80sレア希少レトロオールドゆるだぼビッグシルエットビッグサイズアウトドアスケートサーフストリートファッションスポーツミックスヒップホップラッパーお洒落ウィメンズトレンドユニセックスコムドットゆうたひゅうがやまとEMINEMBIGGIE2PAC