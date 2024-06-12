PRADA プラダ 三つ折り 財布 M510 ナイロン レザー ブラック 箱付き

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■商品特徴PRADAプラダ三つ折り財布M510ナイロンレザーブラック箱付きサフィアーノレザーメンズギャランティカード付■状態目立った穴や汚れはない品物ですので、まだまだ着用可能です。■サイズ（cm）縦10横15奥行2■仕様札入れ×1/ポケット×5/カード入れ×3/小銭入れ×1そのほかの関連商品は下記からご覧ください！#JIL_store■入手元当ショップの商品はすべて以下から入手した物ですブランド真贋鑑定済みショップ・古物市場・個人買取■付属品：本体のみ※箱やカード等は撮影用です。どうしても必要な方は値下げなしの即購入なら承れる場合もあるのでご相談ください。■発送について個人情報を開示せずに取引できるメルカリ便で発送しますネット取引が不安な方もご安心ください♪簡易包装で購入日から2日前後ですが、遅れそうな場合、別途連絡します。■フォロー割についてフォローいただければ、5%割引します。また、不定期で開催するセールとの併用は不可能ですので、ご理解のほど何卒よろしくお願いします。■さいごに素敵な方とのお取引をお待ちしております★