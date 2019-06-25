9/11雄馬さま専用価格■ダンヒル ベルト　黒　バックル ロゴ刻印 シルバー金具

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dunhillダンヒル百貨店で購入当初使いましたが、他のものを購入して、こちらはクローゼットで数年間保管しておりました。▼サイズ幅:2.8cm全長:約105cm(バックル:5.5×3.4cm)穴：最小80.5〜最大95cm(穴4つ)▼カラーバックルは銀色、皮部分は表は黒で裏側はダークブラウンです。他のメンズ品は▶︎#chi__mensウェアへカラー···ブラック素材···本革