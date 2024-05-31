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限定品★VETEMENTS ヴェトモン★ELEPHANT MARTA★Tシャツ
商品番号 G84211423284
商品名

限定品★VETEMENTS ヴェトモン★ELEPHANT MARTA★Tシャツ
ブランド名 ヴェトモン
特別価格 税込 6,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

限定品★超美品★VETEMENTSヴェトモン★ELEPHANTMARTA★Tシャツ限定品★色…ホワイト　★限定品。★価格　370ユーロ(57,200円)★サイズ…XS★購入…バルセロナ　ヴィトモン正規店。　　　　正真正銘の正規品です。　　　　保証致します。★寸法…肩幅53.5cm、身幅54.5cm、着丈70cm★状態…一度のみ使用の超美品。タグ付属。★素材…コットン100％探していた方、是非！カラー···ホワイト
http://narcologia.ru/goods/displease789131.html
http://narcologia.ru/goods/cotton907061.html
http://narcologia.ru/goods/slide573287.html
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