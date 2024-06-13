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CHROME HEARTS　クロムハーツ ワンスナップウォレット
商品番号 F18010419259
商品名

CHROME HEARTS　クロムハーツ ワンスナップウォレット
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 31,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTS　クロムハーツ　2246-304-0050-0900　1SNAP/CRS財布　ワンスナップ　ブラック　黒　クロスボタン　レザー　本革　二つ折り財布　ウォレット　メンズ仕様スナップボタン開閉式札入れ×1　ファスナー開閉小銭入れ×1カードポケット×5サイズ横：約12.5cm　縦：約10.5cm　マチ：約1.5cm付属品：正規店レシート　クロス商品説明◆付属のレシートは保管によりやや薄くなっております。◆内側に押し型・スレがございます。◆製品特有のシワ等はございますが、目立ったダメージの見受けられないお品物です。財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革
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