CHROME HEARTS　クロムハーツ ワンスナップウォレット

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商品詳細
CHROMEHEARTS クロムハーツ 2246-304-0050-0900 1SNAP/CRS財布 ワンスナップ ブラック 黒 クロスボタン レザー 本革 二つ折り財布 ウォレット メンズ仕様スナップボタン開閉式札入れ×1 ファスナー開閉小銭入れ×1カードポケット×5サイズ横：約12.5cm 縦：約10.5cm マチ：約1.5cm付属品：正規店レシート クロス商品説明◆付属のレシートは保管によりやや薄くなっております。◆内側に押し型・スレがございます。◆製品特有のシワ等はございますが、目立ったダメージの見受けられないお品物です。財布形...二つ折りカラー...ブラック素材...本革
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