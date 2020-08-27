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商品詳細
STEFANOBIGI（ステファノビジ）〉1938年に創業したイタリア・ミラノのネクタイブランド。すべての制作工程を手作業で行っており、名だたるネクタイブランドの生産を数多く受けているイタリアを代表する最高級品です。ちなみにネクタイは最低2万円以上します。こちらの購入価格は3万円程度です。1枚目の画像が現物に近いです。このようなカラーのステファノビジに出会うことは少なくレアだと思います。サイズ184×52ワンシーズン使用してクリーニング済みで状態も良いです。
http://narcologia.ru/goods/procurement685433.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral200332.html
http://narcologia.ru/goods/influenza699293.html
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
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http://narcologia.ru/goods/sepulchral200332.html
http://narcologia.ru/goods/influenza699293.html
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
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ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
ステファノビジ STEFANOBIGI ストール
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