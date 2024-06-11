レイジングサーフ　1box シュリンク付き新品未開封

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レイジングサーフ シュリンク付き新品未開封、1BOXです。欲しいカードを引けたので、新品未開封BOXを出品致します。数日で売れない場合は、出品を取り下げる場合がございます。細かい方、神経質な方の購入はご遠慮下さい。ペットや喫煙者はおりません。すり替え、抜き取り防止の為、ノークレームノーリターンでお願い致します。返品返金等の要求は一切受付致しかねます。中身による評価はご遠慮下さい。宅急便コンパクトを使用する予定です。ご理解の程、よろしくお願いいたします。種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレットセット···強化拡張パックレイジングサーフ