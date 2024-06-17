腕時計ベルト　カミーユフォルネDバックル

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商品詳細
腕時計ベルトカミーユフォルネDバックル（ロゴあり）ベルト素材：クロコダイルカラー：ワインレッドラグ幅：18mm尾錠幅：14mmベルトの使用頻度は少ないですが多少の小傷はご理解願います。まだまだお使い頂けるお品です。中古品である事をご理解の上、ご検討願います。素人撮影の為、反射等で色合いが実際のお品と多少異なる場合がございます。※敷物は商品に含まれません。#カミーユフォルネ
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