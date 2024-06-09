③RH Milano イタリア製　シャークスキン　男女兼用　ベルト

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商品詳細
★これ以上のお値引きは考えておりません。バックルをカバーする専用袋付きRHmilano（アールエイチミラノ）は、１９８４年創業のレプタイルズハウス(REPTILE’SHOUSE)が手掛けるデザイナー。GiancarloNevola（ジャンカルロ・ネヴォーラ）が２００２年にスタートした革小物ブランド。熟練のレザー職人によるオールハンドメイドで、高い品質とシンプルなデザインはヨーロッパを中心に人気を集めている。原料となる革はすべて革なめしで有名な南イタリアのアテーラ近郊から仕入れ、革本来のやわらかさや良さを引き立てるデザインが特徴です。RHMilanoイタリア製本革 シャークスキン ベルトUnsex男女兼用殆ど使用していません。#RHmilano#RH#belt#italy#イタリア製#本革ベルト#ベルト#ミラノカラー···ブラウン素材···本革
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