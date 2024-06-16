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- ドラゴンクエスト 25周年 記念バージョン クリスタルモンスターズ フルコンプ
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商品詳細
人気ゲームタイトル...ドラゴンクエストドラゴンクエストの誕生25周年を祝う記念グッズシリーズのひとつで、すでにシリーズ10作を発売した定番コレクションフィギュア「クリスタルモンスターズ」の25周年スペシャル版が登場です!!2012年5月までの期間限定生産です。今までレアフィギュアだったLサイズフィギュアだけを集めております。スライムとドラキーのフィギュアはラメ入りの特別仕様となります。スライム型の3種には背面に25周年ロゴが印刷されています。\u003cセット内容\u003e1BOX=12個入り。それぞれ、中身の見えないブラインドパッケージにどれか1種類が入っています。1BOXで全種類は揃いません。中身は新品・未開封ですが外箱はカビ・汚れなどございますので画像にてご判断ください。
http://narcologia.ru/goods/septet77619.html
http://narcologia.ru/goods/revamp93022.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring802996.html
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