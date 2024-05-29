NEWERA/ニューエラ エンジェルス　　　　　　　　　　歴代ロゴアニバーサリー

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商品詳細
エンゼルスの前身でもあるカリフォルニア・エンゼルスやワールドシリーズなどクラシカルなデザインが集結したモデル。オリジナルBOX付きアナハイムロサンゼルスカリフォルニア大谷翔平ワールドシリーズ【59FIFTY】7[55.8cm]7.1/8[56.8cm]7.1/4[57.7cm]7.3/8[58.7cm]7.1/2[59.6cm]7.5/8[60.6cm]→◯7.3/4[61.5cm]7.7/8[62.5cm]8[63.5cm]カラー···レッド形···ベースボール素材···コットン
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