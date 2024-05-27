コピックスケッチ　チャオ　マルチライナー　152本セット　まとめ売り

値下げしましたコピックスケッチ143本コピックチャオ4本マルチライナー5本のセットです。9割は1度も使っていないです。2年程前にたくさん購入したものの、使用することがなかったので出品いたします。ケースは付きません。色は写真をご覧ください。プチプチに包んでお送りします。早めに売りたいと思っているので、ちょこちょこお値下げします。コメントされている方がいても早い者勝ちです。ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください。全て定価で揃えると55,000円はするので大変お得だと思います！絵具の種類···コピック



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