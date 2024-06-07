【7SENSE】シェルコードバン　ラウンドジップ　二折財布　バーボン

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コードバン 二つ折り財布(ホーウィン/オイル仕上げ/バーボン/小銭入れ付きタイプ/ゴールド色)



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ホーウィン シェルコードバン ラウンドジップ長財布



ホーウィン シェルコードバン 二つ折り財布（小銭入れ付き）

【7SENSE】シェルコードバン・ラウンドジップ二折財布/バーボン(PREMIUMCOLOR)(HGターコイズ) 生産数が少なく発売しても即完売の大変人気の財布です。人気のシェルコードバン、プレミアムカラーのバーボンです。内側は栃木レザーの特注品で豪華な作りです。ハイグレードのターコイズ付き。定価116700円正規店舗より新品で購入後3ヶ月程使用し、暗所にて保管していました。ブラッシングの手入れは定期的にしていました。表面の皮色の変化はありますが、シェルコードバンの特質上まだまだこれから育って行くと思います。中古品の為キズ汚れがあります。写真を見て納得して頂いた上で購入をよろしくお願い致します。 発送は日曜日になると思います。防水対策をし、メルカリ便で発送致します。 質問、お値段交渉中でもご購入者様優先ですのでよろしくお願い致します。財布形···二つ折りカラー···ブラウン素材···本革7センスゴローズレッドムーン